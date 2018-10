Bel Leerdammer verhoogt september-prijs met € 1,26

Leveranciers ontvangen van de kaasmaker een kale melkprijs bij 800.000 kilo van € 36,04 per 100 kilo.

De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo (+20 cent per 100 kilo), inclusief toeslagen voor weidegang en duurzaamheid, bedraagt € 38,64 per 100 kilo. Deelnemers aan de Vlog-stroom ontvangen nog € 1,00 per 100 kilo extra.

Tot en met september betaalt Bel Leerdammer een gemiddelde (kale) melkprijs uit van € 35,16 per 100 kilo. De genoemde prijzen zijn exclusief btw en zijn na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage aan Zuivel NL.