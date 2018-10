BSE ontdekt op Schotse boerderij

Op een boerderij in het noorden van Schotland is gekkekoeienziekte (BSE) geconstateerd. Het is de eerste keer in 3 jaar dat de ziekte weer opduikt in Groot-Brittannië.

De Schotse regering heeft transportbeperkingen en andere maatregelen rond de betrokken veehouderij afgekondigd. Ook wordt nader onderzocht waar de besmetting vandaan komt. Volgens het hoofd van de diergeneeskundige dienst Sheila Vos komt de ontdekking ‘niet onverwacht’. “Het is vervelend dat we een geval van BSE moeten bevestigen, maar het bewijst wel dat de surveillance-systemen goed werken.” Vlees van het betrokken dier is niet in de keten voor menselijke consumptie terechtgekomen, aldus Vos.