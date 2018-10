Actiegroep: zeker 300 melkveebedrijven in zwaar weer

Volgens actiegroep ‘Innovatief uit de knel’ zijn veel meer melkveehouders in de problemen geraakt door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel dan wordt gedacht.

In plaats van 130 tot 140 bedrijven die tot nu toe vaak worden genoemd, gaat het volgens de actiegroep in werkelijkheid om 300 tot 400 bedrijven.

LTO-voorman Wil Meulenbroeks zei onlangs in een interview met Boerderij dat 130 tot 140 melkveebedrijven het zonder hulp niet redden. Hij ging daarbij af op cijfers van de Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB). “Meulenbroeks bagatelliseert de werkelijke situatie”, stelt Henk Antonissen onomwonden. Antonissen is als onafhankelijk bedrijfsadviseur woordvoerder van ‘Innovatief uit de Knel’. Deze actiegroep maakt zich namens 150 leden sterk voor bedrijven die klem zitten. “Op minimaal 300 melkveebedrijven is sprake van een onhoudbare situatie, oftewel een sterfhuisconstructie. Ik sluit niet uit dat het zelfs om 400 bedrijven gaat, als RVO.nl de boetes gaat opleggen. Hiermee snijdt de overheid het moderne innovatieve hart uit de Nederlandse melkveehouderij.”

Het gaat vaak om jonge ondernemers met toekomstvisie. Zij hebben, gestimuleerd met steun van de overheid, geïnvesteerd in duurzaamheid

Actiegroep baseert zich op CBS-cijfers en verleende vergunningen

Volgens Antonissen hebben zeker 800 bedrijven de laatste jaren meer dan € 250.000 geïnvesteerd in een duurzame stal. Hij baseert zich op CBS-cijfers en verleende vergunningen. De helft van deze bedrijven is in financiële problemen gekomen, stelt Antonissen. “Het gaat vaak om jonge ondernemers met toekomstvisie. Zij hebben, voorzien van een vergunning en gestimuleerd met steun van de overheid, geïnvesteerd in duurzaamheid. Het is ongelooflijk dat LNV deze bedrijven nu laat vallen door geen fatsoenlijke knelgevallenregeling te treffen.”

Exacte cijfers ontbreken

Precieze cijfers over klem zittende bedrijven zijn Rick Hoksbergen, relatiemanager van Alfa Accountants en Adviseurs, onbekend. Hij denkt dat 5 tot 10% van de bedrijven, 800 tot 1.600 bedrijven dus, problemen kent. “Deze bedrijven hebben voor 2 juli geïnvesteerd en/of zijn na 2 juli fors gegroeid. Ze kunnen hun groeistrategie nu niet waarmaken. Een deel van de probleembedrijven gaat deze mokerslag wel overleven. De oplossing kost echter veel te veel geld en de gevolgen achtervolgen hen vele jaren.”

Flynth-bedrijfsadviseur Rinus Wientjens ziet momenteel gebeuren dat een aantal melkveehouders niet binnen de fosfaatreferentie blijft en zodoende een economisch delict riskeert. “Het duurt erg lang voordat RVO.nl alle bezwaarschriften heeft behandeld. Intussen moeten melkveehouders binnen de fosfaatreferentie blijven. Sommigen kiezen er bewust en noodgedwongen voor om dat niet te doen.”

Financiële ellende, overspannen ondernemers

Henk Antonissen was als adviseur betrokken bij de nodige nieuwbouwprojecten. Hij schetst een onthutsend beeld van de problemen op het platteland. De financiële ellende heeft zijn weerslag op gezinsbedrijven. De impact is vaak groot. Ondernemers raken overspannen en hebben slapeloze nachten. “Binnen de actiegroep hebben we afgesproken dat we bij psychische nood elkaar opzoeken en signalen vertrouwelijk doorgeven. De meeste risico’s zitten bij diegenen die mij niet bellen. Alleen in Brabant al ken ik 4 boeren die geen uitweg meer zagen en voor zelfdoding hebben gekozen.”

Nederland laat zijn boeren in de steek. Het kan toch niet zo zijn dat dit uitrookbeleid wordt doorgezet?

Actiegroep: Brussel moet ingrijpen

Antonissen heeft zijn hoop gevestigd op Brussel. “Nederland laat zijn boeren in de steek. Het kan toch niet zo zijn dat dit uitrookbeleid wordt doorgezet? Ik voorspel dat we dit jaar bijna 10 miljoen kilo fosfaat onder het plafond blijven. Wij pleiten ervoor dat nog dit jaar 1,2 miljoen kilo fosfaat beschikbaar wordt gesteld om gezonde vitale gezinsbedrijven een toekomst te bieden. Europa moet ingrijpen.”