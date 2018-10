2 miljoen voor extra metingen voeropname

CRV investeert € 2 miljoen om de individuele voeropname van koeien te meten.

Dat meldt CRV via het blad Veeteelt. Het geld wordt gebruikt om op 9 praktijkbedrijven voerbakken te plaatsen waarmee de opname per dier kan worden vastgesteld. Op 1 bedrijf wordt dit al een jaar uitgevoerd en daarnaast heeft CRV de beschikking over voeropname van koeien op 6 proefbedrijven.

Met voerbakken, zoals hier op Dairy Campus, kan de voeropname per koe worden bepaald en daarmee ook de voederconversie. - Foto: Mark Pasveer

Verhoging van betrouwbaarheid fokwaarde

Met de uitbreiding is CRV in staat om de voeropname meten van zo’n 1.500 koeien. De gegevens van deze dieren worden gebruikt om de voederconversie te bepalen en de betrouwbaarheid van de fokwaarde ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ van jonge stieren met een genomische fokwaarde te verhogen tot 65%.

Besparing van 2 cent per kilo melk

Uit de data van de proefbedrijven en het praktijkbedrijf levert CRV al gegevens van 5.600 koeien. Door de uitbreiding kan CRV dat aantal in de komende jaren uitbreiden naar 10.000.

Volgens CRV produceren de melkkoeien nu gemiddeld 1,45 kilo meetmelk uit een kilo droge stof voer. Als de fokkerij daar een verbetering van 10% zou kunnen realiseren, en CRV acht dat haalbaar, dan levert dat een besparing van 2 cent kosten per kilo melk.