Nieuwe factsheet Nepluvi over pluimveevlees

Nederlands pluimveevlees; onderdeel van een duurzaam voedingspatroon. Dat is de titel van een nieuwe factsheet die Nepluvi, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, dinsdag heeft verspreid.

Deze factsheet is opgezet vanuit de Kip in Nederland-campagne, die wordt gefinancierd door vleeskuikenslachterijen in Nederland. “In deze campagne willen we ons eigen verhaal over de sector naar buiten brengen, omdat er veel onzin en foutieve informatie wordt verspreid. Een van de dingen die we hierin doen is het opstellen en verspreiden van factsheets.”

In de nieuwe factsheet gaat het onder meer over de voedingsstoffen in pluimveevlees, de milieubelasting, de CO2-footprint, dierenwelzijn, innovaties op gebied van duurzaanheid, belang van export en reductie van antibioticagebruik.

Eerdere factsheets

In het kader van de Kip in Nederland-campagne zijn al eerder factsheets opgesteld, met feiten & cijfers, fabels & feiten, over de productieketen, het slachtproces, antibioticagebruik en keukenhygiëne. Die zijn toen verspreid onder de Nepluvi-leden en onder meer ook onder politici en ambtenaren. Deze factsheets zijn te vinden op de website kipinnederland.nl.