Foodbedrijven willen einde van kooihuisvesting

Voedselbedrijven en retailers in Europa roepen de Europese Commissie op een einde te maken aan kooihuisvesting in de veehouderij.

Bedrijven zoals Unilever, Aldi Nord, Ikea en Nestlé hebben dat per brief kenbaar gemaakt in Brussel. Het eerst moet er een eind komen aan kooihuisvesting voor legkippen. Volgens de bedrijven zijn er goede alternatieven voor kooihuisvesting die bewezen economisch zijn en kippen betere leefomstandigheden geven.

Herziening Europese dierenwelzijnswetten

De aangekondigde herziening van de Europese dierenwelzijnswetten is volgens de bedrijven een logisch moment om kooihuisvesting in de veehouderij uit te faseren. De bedrijven zeggen mee te willen werken om het doel te bereiken. Veel voedselbedrijven in Europa bieden al geen kooi-eieren meer aan of willen daar uiterlijk in 2025 mee stoppen.

Actiegroep Compassion in World Farming

Volgens de briefschrijvers vindt 94% van de Europeanen dierenwelzijn een belangrijk thema. Kooihuisvesting staat al langer ter discussie in Europa. Grote aanjager is actiegroep Compassion in World Farming (CWIF). Deze groep is onder meer een burgerinitiatief gestart tegen kooien en blijft druk uitoefenen.