Duitse eiproductie gestegen in 2020

In Duitsland werden vorig jaar 12,9 miljard eieren geproduceerd, 3,4% meer dan in 2019.

Dat meldt het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis). Duitsland is na Frankrijk de grootste eierproducent in de EU, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Duitsland is ook de grootste afnemer van Nederlandse eieren.

Scharrelkippenhouderij

Volgens de Duitse statistieken is de scharrelkippenhouderij het meest gebruikte huisvestingssysteem. 26,4 miljoen hennen worden op deze wijze gehouden en van alle Duitse eieren is bijna 8,0 miljoen scharrelei, een plus van 1,4% ten opzichte van 2019. Dat is 61% van de Duitse eierproductie.

Snelst gegroeid is de productie van biologische eieren: met 8,1% naar 1,6 miljard eieren. Het aantal biologische eieren steeg met bijna 440.000 tot 5,3 miljoen (+6,8%).

De houderij van vrije-uitloopkippen (Freilandhaltung) groeide met 582.000 kippen naar 8,8 miljoen dieren (+7,1%). Het aantal vrije-uitloopeieren nam met 8,7% toe tot 2,6 miljard stuks.

Verbod op verrijkte-kooieieren

De productie van verrijkte-kooieieren uit verrijkte-kooien of koloniesystemen (Kleingruppenhaltung) krimpt nu federale en deelstaatregeringen deze productiewijze vanaf 2026 gaan verbieden. Vorig jaar werden ongeveer 2,4 miljoen hennen in dit systeem gehouden. Die produceerden 754 miljoen eieren, 5,7% van de totale Duitse eierproductie.