Wetenschappers willen einde kooihuisvesting in EU

140 Europese wetenschappers met allerlei expertises doen een gezamenlijke oproep aan de Europese Commissie om het houden van vee in kooien te verbieden in de Europese Unie. In Nederland is kooihuisvesting bij leghennen al niet meer toegestaan.

De wetenschappers zijn onder andere biologen, medici, experts op het gebied van dierenwelzijn, dierenartsen en landbouwkundigen. Nederlandse ondertekenaars zijn dierenartsen Arabella Burgers en Frederieke Schouten (bekend van Caring Vets), onderzoeker op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid Elske de Haas (UU) en Dierenbescherming-medewerker Lisanne Stadig. Volgens de briefschrijvers zitten 300 miljoen dieren, waaronder kippen, konijnen, varkens en kalveren (tijdelijk) in een kooi of andere kleine huisvesting waardoor er weinig bewegingsruimte is. Eerder liet het Europees Parlement onderzoek doen naar kooihuisvesting in de veehouderij. De petitie ‘Stop de kooien’, is door 1,4 miljoen Europeanen, waaronder 150.000 Nederlanders, ondertekend.