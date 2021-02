LNV stelt corridor in voor transport naar Rendac

Het ministerie van landbouw heeft een corridor aangewezen voor het vervoer pluimveekadavers naar Rendac in het Brabantse Son.

Het verwerkingsbedrijf ligt in het toezichtsgebied dat is ingesteld na een besmetting met hoogpathogene vogelpgriep op een bedrijf in Sint-Oedenrode. Hoewel er in deze 10-kilometerzone rondom het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee en pluimveeproducten geldt, heeft Rendac een ontheffing voor het vervoeren van pluimveekarkassen naar de verwerkingslocatie.

Vaste route voor vrachtwagens Rendac

Om het risico op verspreiding van vogelgriep te minimaliseren, heeft LNV nu een vaste routes ingesteld voor de transporten, om te voorkomen dat vrachtwagens willekeurige routes rijden door het toezichtsgebied en om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk langs pluimveebedrijven rijden.

Een woordvoerder van Rendac laat weten dat de corridor het bedrijf geen beperkingen oplevert.