Reudink start Split Feeding bij biologische leghennen

Producent van biologisch voer Reudink lanceert het concept Split Feeding voor de biologische pluimveesector.

Toepassen van Split Feeding bij biologische leghennen draagt bij aan meer sorteerbare eieren, lagere voerkosten en minder uitstoot van mineralen. Dat stelt de voerfabrikant op basis van onderzoek van Trouw Nutrition en de eerste resultaten van Reudink-klanten. Bovengenoemde voordelen leiden volgens Reudink tot een extra voerwinst van € 1 per hen voor de biologische pluimveehouder.

Twee verschillende soorten voer

Split Feeding is gericht op de behoefte van de hen in de verschillende fasen van de cyclus van de vorming van het ei. De hennen krijgen dagelijks twee verschillende soorten voer. Het ochtendvoer is gericht op de vorming van de ei-inhoud, terwijl het middagvoer gericht is op de vorming van de eischaal. De nutriënten en mineralen worden efficiënter benut, met als gevolg gezonde leghennen en een lagere mineralenuitstoot. Vanwege de behoefte om verder te ontwikkelen in duurzaamheid is dit bewezen concept nu ook beschikbaar voor biologische pluimveehouders.