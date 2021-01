Duitse eierproductie gestegen

In Duitsland zijn vorig jaar tot en met oktober 10,71 miljard eieren geproduceerd.

Dat is 2,9% meer dan in de eerste tien maanden in 2019. Dit maakt marktonderzoekbureau Markinfo Eier & Geflügel bekend op basis van cijfers van Destatis, het Duitse CBS.

De productie van scharreleieren is de belangrijkste productiewijze. Met 6,61 miljard stuks – een stijging van 0,8% – maken scharreleieren 62% van de totale Duitse eierproductie uit. De productie van vrije-uitloopeieren bedroeg 2,19 miljard stuks (+9,4%), die van biologische eieren 1,29 miljard stuks (+7,5%). Dit is 20, respectievelijk 12% van de totale Duitse eierproductie. De productie van verrijkte kooi-eieren (Freilandhaltung) daalde met 4,1% tot 631 miljoen stuks.

Stalcapaciteit benutten

In oktober 2020 telde Duitsland 1.956 leghennenbedrijven met 3.000 of meer leghenplaatsen, dat zijn er 43 minder dan een jaar eerder. Doordat met name biologische eieren van Duitse oorsprong vorig jaar soms schaars – mede door het toegenomen belang van huishoudelijke aankopen wegens corona – probeerden pluimveehouders met biologische hennen hun stalcapaciteiten optimaal te benutten. De gemiddelde stalbezetting bedroeg 92% tegen 88% bij bedrijven met vrije uitloop en 86,7% bij scharrelbedrijven.