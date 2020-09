Jonge kippen in nieuwe stal na brand

Na een brand eerder dit jaar heeft pluimveehouder Johan Verbeek weer kippen in zijn nieuwe stal.

Biologisch pluimveehouder Johan Verbeek kreeg donderdagmorgen 17 september een koppel jonge hennen in zijn nieuwe biologische kippenstal. Een heuglijke dag, want nu is Verbeek sinds 4,5 maand weer echt pluimveehouder. “Een heel fijn gevoel” geeft hem dat.

Brand

Op 30 april brak bij Verbeek brand uit die zijn kippenstal volledig in de as legde. Van de 15.000 kippen overleefden bijna 3.000 de brand, waarvan de oorzaak niet is achterhaald. “Dat waren de kippen die buiten liepen. Die hebben we ’s avonds gevangen en bij een collega-pluimveehouder kunnen onderbrengen.”

Nieuwe stal

Verbeek heeft in korte tijd een nieuwe stal laten bouwen en heeft die donderdag bevolkt. Met 15.000 witte kippen van het ras LSL Lite. Over enkele weken kan Verbeek de eerste eitjes rapen van zijn nieuwe hennen.