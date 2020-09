Belgische fipronilzaak dient in 2021

De rechtbank in Antwerpen zal in april 2021 de Belgische strafzaak rondom de fipronil-affaire behandelen.

Dat meldt de Vlaamse landbouwsite Vilt.

In België staan 7 personen en 4 bedrijven terecht. Onder de verdachten is één Nederlander: een 37-jarige vrouw uit het Brabantse Chaam.

Illegale handel in diergeneesmiddelen

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten dat zij een illegale handel in diergeneesmiddelen runden. Vanwege risico’s voor de volksgezondheid mag de anti-parasitaire stof fipronil in de Europese Unie niet gebruikt of toegediend worden aan voedselproducerende dieren. De raadkamer in Antwerpen legt de verdachten ook lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen ten laste.

Naast de Nederlandse vrouw staan 6 Belgische verdachten terecht: vijf mannen uit Ravels, Kortemark, Houthalen-Helchteren, Melle en Libramont-Chevigny, en een vrouw uit Antwerpen. Daarnaast worden 4 bedrijven uit Ravels, Torhout, Melle en Hamois vervolgd.