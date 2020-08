Sluiting Frisia wordt ook in België gevoeld

De sluiting van de Nederlandse vleeskuikenslachterij Frisia wordt ook in de Belgische kuikenmarkt gevoeld, zo meldt de Belgische Landsbond.

De Landsbond vreest een tweede crisis in de vleeskuikenmarkt dit jaar, nadat eerder dit jaar de markt al fors te lijden had onder de coronacrisis. Volgens sectorvoorzitter braad (vleeskuikens) bij de Landsbond Dirk Ghyselen zal een goede spreiding van de aanvoer van kuikens en goede afstemming van vraag en aanbod bepalend zijn of en in welke mate een tweede crisis vermeden kan worden. De Landsbond roept pluimveehouders vaker op om in slechte marktsituaties minder kuikens op te zetten om prijsval te voorkomen.

Wankelende slachterijen

De Vlaamse pluimveeorganisatie spreekt over ‘wankelende slachterijen’ in Nederland, nu andere vleeskuikenslachterijen contracten openbreken. De Deinze-notering verloor de afgelopen twee weken 4 cent en vertoont eenzelfde teneur als de Nederlandse vrije vleeskuikenprijzen, waar de afgelopen twee weken 5 cent vanaf ging. Het sluiten van slachterij Frisia gaat gepaard met een verlies aan slachtcapaciteit in Nederland, waardoor er meer aanbod beschikbaar is voor de resterende haken.