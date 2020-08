EU verhandelt minder pluimveevlees eerste helft 2020

De Europese Unie heeft minder pluimveevlees verhandeld in de eerste helft van dit jaar.

Zowel de export als de import was minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Minder kip naar Verenigd Koninkrijk

Tot en met juni exporteerde de EU 930.849 ton pluimveevlees, 13,2% minder dan een jaar eerder. Dat komt met name omdat er minder kip gaat naar het Verenigd Koninkrijk (dat sinds dit jaar onder de derde landen valt), en naar Oekraïne. Naar de Filipijnen, na het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste exportbestemming, ging wel weer meer kippenvlees. Naar het Verenigd Koninkrijk gaan echter relatief duurdere kipdelen (filet) dan naar de Filipijnen (met name seperatorvlees).

Import

Ook in de invoercijfers is te zien dat er minder handel met het Verneigd Koninkrijk wordt gedreven. Tot en met juni importeerde de EU 414.439 pluimveevlees, 16,5% minder dan een jaar eerder. De invoer vanuit Brazilië liep in de eerste helft van dit jaar opnieuw terug. Ook uit Thailand en Oekraïne kwam minder kip naar de EU.