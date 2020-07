Vleeskuikenslachterij Frisia gaat dicht

De directie van CFG Frisia wil vleeskuikenslachterij Frisia in het Friese Haulerwijk per 1 oktober 2020 sluiten. Daarover heeft de directie zijn personeel en afnemers geïnformeerd.

De directie laat weten dat het bedrijf dusdanig sterk is getroffen door de coronacrisis, dat het in combinatie met verliezen in voorgaande jaren niet langer mogelijk is om het ‘zelfstandig voortbestaan van Frisia te garanderen’.

CFG (Cuparius Food Group) nam in januari 2019 vleeskuikenslachterij Frisia Food over. Maandag 13 juli werd bekend dat Plukon Food Group CFG overneemt. Onduidelijk is echter of dit in of exclusief het deel van CFG (dat bestaat uit meerdere holdings en bv‘s) is waar Frisia onder valt.

Nog geen duidelijkheid over leveringscontracten kuikens

Volgens vakmedium Pluimveeweb worden ‘contracten over de levering van kuikens gerespecteerd en kunnen deze na sluiting van de vestiging in Haulerwijk in goed onderling overleg worden voortgezet bij Plukon na goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en positief advies van de betreffende ondernemingsraden’. Zowel Plukon als CFG wilden dinsdag 14 juli echter geen vragen hierover beantwoorden.

Frisia meldt dat de ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd over de voorgenomen sluiting en dat de directie in overleg treedt met de vakbonden over een sociaal plan voor het personeel.

Overname door Plukon moet nog worden goedgekeurd

Plukon meldde maandag dat de Plukon Food Group in Wezep en Cuparius Capital een principeovereenkomst gesloten voor de overname van alle aandelen van Cuparius Food Group (CFG) in Nijkerk door Plukon. Hiermee versterkt Plukon zijn positie als kipverwerker. CFG in Nijkerk bestaat uit een verwerkingslocatie voor pluimveevlees, waar kipproducten worden geproduceerd voor levering aan foodservicebedrijven zoals Kentucky Fried Chicken (KFC) in Europa.

De transactie zal ter goedkeuring bij de desbetreffende mededingingsautoriteiten worden voorgelegd en ter advies bij de betreffende ondernemingsraden.