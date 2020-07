Rabobank: pluimveevleesmarkt trekt aan

De Rabobank verwacht dat de wereldwijde pluimveevleesmarkt in de tweede helft van dit jaar gaat aantrekken. Belangrijkste oorzaken: er komt weer meer vraag naar kip omdat de afzet naar horeca en foodservicebedrijven weer aantrekt, terwijl het aanbod beperkter is.

Het aanbod aan pluimveevlees is op veel plekken gedaald doordat minder kuikens zijn opgezet, en op sommige plaatsen zelfs minder ouderdieren. In Europa zijn met name in Polen, Nederland, Hongarije en Spanje minder kuikens opgezet volgens de bank.

Tegelijkertijd spreken marktanalisten van Rabobank over een ‘fragiel herstel’, omdat ze verwachten dat de markt de komende maanden volatiel blijft.

Groothandelprijzen van kip

In de eerste helft van het jaar leidde de wereldwijde coronapandemie tot gigantische prijsval, met name doordat afzet naar horeca en foodservice wegviel. De groothandelprijzen van hele kip in de Europese Unie daalden met 6,4% in het tweede kwartaal van dit jaar, ten opzichte van de eerste helft. In pluimveegrootmacht Brazilië daalden ze zelfs met 28,2%.

Een potentiële ‘tweede golf’ met massale coronabesmettingen en daarop volgende restricties zou opnieuw roet in het eten kunnen gooien. Maar ook onder meer koersschommelingen, vogelgriepuitbraken en nieuwe handelsverdragen leiden tot een volatiele pluimveemarkt.

Profiteren van coronacrisis

Wat echter wel een positief effect kan hebben op de pluimveevleesmarkt in de tweede helft van het jaar: de coronacrisis heeft een negatieve impact op de totale economie. Rabobank verwacht dat pluimveevlees daarvan kan profiteren, omdat kip goedkoper is dan andere soorten vlees. Pluimvee profiteert dan van een meer prijsgedreven markt. Daarnaast zijn ook de prijzen van voergrondstoffen gedaald, onder meer als gevolg van de coronacrisis en ook doordat oogsten in sommige landen meevallen. Dit is positief voor de kostprijs van kip.