Plukon neemt kipverwerker CFG over

Plukon Food Group in Wezep en Cuparius Capital hebben een principeovereenkomst gesloten voor de overname van alle aandelen van Cuparius Food Group (CFG) in Nijkerk door Plukon. Hiermee versterkt Plukon zijn positie als kipverwerker.

Plukon is één van Europa’s grootste spelers op het gebied van gevogelte. CFG is een belangrijke speler als leverancier van kipproducten aan Europese foodservice bedrijven. CFG Poultry nam in januari 2019 vleeskuikenslachterij Frisia Food in Haulerwijk (Fr.) over.

Plukon Food Group heeft productievestigingen in Nederland (6 vestigingen), België (3), Duitsland (5), Polen (1), Frankrijk (7) en Spanje (4). In totaal werken er meer dan 6.000 medewerkers. De omzet van Plukon zal dit jaar naar verwachting circa € 2 miljard bedragen. Naast een sterke focus op het leveren aan de retail in zijn productielanden is Plukon ook een belangrijke leverancier aan het foodservicekanaal.

Gezamenlijke basis

Cuparius Food Group is met name gespecialiseerd in de productie en verwerking van kipproducten voor levering aan foodservicebedrijven zoals Kentucky Fried Chicken (KFC) in Europa. De afzetmarkten zijn met name Nederland, Duitsland, UK en Frankrijk. Op de locatie in Nijkerk werken in totaal zo’n honderd medewerkers. De omzet van CFG zal naar verwachting in 2020 circa € 75 miljoen bedragen.

Met de productie van Plukon in zes Europese landen en met diverse ketenconcepten denken beide ondernemingen dat dit een sterke gezamenlijk basis vormt om samen de vleugels in Europa verder uit te slaan.

De transactie zal ter goedkeuring bij de desbetreffende mededingingsautoriteiten worden voorgelegd en ter advies bij de betreffende ondernemingsraden.