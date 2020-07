NVP wil I&R-regels voor mobiele kippenstallen

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) wil dat pluimveehouders met mobiele pluimveestallen moeten voldoen aan de regels voor identificatie en registratie (I&R). Die verplichte registratie geldt nu vanaf 250 dieren.

De pluimveehoudersvakbond ziet steeds meer mobiele kippenstallen, de zogenoemde kipcaravans. De NVP is bang dat hiermee oude risico’s terugkeren. Zoals verontreinigingen die de kip opneemt uit de omgeving en in het ei terecht kunnen komen, of verspreiding van virussen en bacteriën zoals Salmonella.

Vrijgesteld van wet- en regelgeving

Doordat in die mobiele stallen veelal minder dan 250 kippen zitten, zijn de eigenaren vrijgesteld van wet- en regelgeving en zijn deze kippen niet in beeld bij de overheid en de pluimveesector. Zij maken ook geen onderdeel uit van de monitoring- en preventieprogramma’s van pluimveesector en overheid op het gebied van diergezondheid (Diergezondheidsfonds), dierenwelzijn (NVWA, IKB) en voedselveiligheid (COKZ, IKB).

Alleen vrijstelling hobbydierhouders

De NVP is van mening dat alleen eieren voor ‘eigen consumptie’ van hobbydierhouders vrijgesteld mogen worden van regelgeving. De vakbond wil een registratieplicht (I&R) voor alle pluimveehouders die eieren leveren voor gebruik buiten het eigen gezin.

Volgens de pluimveehoudersvakbond zien de mobiele kippenstallen er fraai uit en lijkt de houderij op de manier waarop onze (over)grootouders kippen hielden. “De kleinschaligheid en het rechtstreeks bij de boer kopen appelleren aan vroeger tijden en passen bij het beeld dat menigeen anno 2020 nastreeft. De gemiddelde burger associeert zijn eitje uit de mobiele kippenstal die ergens in een weiland staat ongetwijfeld met ambachtelijk, eerlijk, veilig en fairtradevoedsel, omdat geld niet in de zakken van de grootgrutter verdwijnt.”

Oude risico‘s

De NVP denkt dat deze vorm van leghennenhouderij oude risico’s voor voedselveiligheid, (dier)ziekten en dierenwelzijn introduceert. “Risico’s die door de tijd heen hebben geleid tot de hedendaagse professionele pluimveehouderij met effectieve monitoring- en preventieprogramma’s.”