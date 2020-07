NOP en NVP willen hertest kippen op salmonella

NOP en NVP roepen minister Schouten op vervroegde slacht van vleeskuikenouderdieren in Renswoude te verhinderen.

Pluimveeorganisaties LTO/NOP en NVP hebben minister Schouten woensdag per brief gevraagd het vervroegd slachten van vleeskuikenouderdieren in Renswoude te verhinderen.

Positief getest op salmonella

De dieren waren positief getest tijdens een routine-salmonella-onderzoek. Direct na die uitslag had de pluimveehouder extra tests laten uitvoeren. “Aangezien bij de heronderzoeken bij geen enkel monster salmonella is aangetoond, kan serieus getwijfeld worden aan de eerste positieve uitslag. We dringen er daarom bij u op aan om deze vermeerderingsdieren niet vervroegd te laten slachten en aan te merken als uitzonderingsgeval. Er is immers sprake van gerede twijfel. De dieren zijn gezond en er is geen gevaar voor de voedselveiligheid!”, schrijven LTO/NOP en NVP in de brief.

Hubers: tests vaak vals positief

De organisaties zijn tegen vervroegd slachten op basis van één enkele positieve uitslag. Volgens LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers blijken positieve uitslagen op basis van door pluimveehouders zelf genomen monsters vaak vals positief te zijn.

Verificatie-onderzoeken die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tot dit jaar min of meer standaard liet verrichten na een salmonella-positieve testuitslag, waren in de meeste gevallen negatief, dus geen salmonella.

- Foto: Studio 38c

Vergoeding uit Diergezondheidsfonds

Pluimveehouders van wie dieren in het kader van het salmonella-bestrijdingsprogramma vervroegd worden geslacht, krijgen een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds (DGF). Hubers vindt dat vergoedingen uit dit fonds dat pluimveehouders zelf vullen via een heffing door RVO.nl, pas mogen worden gedaan op basis van gedegen onderzoek. Daarom wil hij dat bij gerede twijfel over de positieve salmonella-uitslag een bevestigingsonderzoek plaatsvindt. “Het lijkt er nu op dat er bij de NVWA alleen sprake is van gerede twijfel als er een calamiteit heeft plaatsgevonden in het laboratorium.”

Vermeerderingsbedrijf monitoren

In hun brief stellen LTO/NOP en NVP de minister voor de situatie op het vermeerderingsbedrijf in Renswoude (met drie stallen, waarvan de dieren in één stal positief testten) de komende tijd te monitoren, waarbij alle aanwezige koppels pluimvee op het bedrijf wekelijks op de aanwezigheid van salmonella worden onderzocht.

Onderzoek WUR

De organisaties vragen de minister ook naar de resultaten van onderzoek dat Wageningen UR heeft uitgevoerd in opdracht eind vorig jaar van het ministerie van landbouw. Dit onderzoek betrof een vergelijking van de verschillende bestrijdingsaanpakken van salmonella en een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van de mate waarin heronderzoek een salmonellabesmetting in een koppel goed kan aantonen.

Tot slot willen de belangenbehartigers van de minister weten welke acties het ministerie van landbouw heeft ondernomen richting de Europese Commissie om het beleid om koppels direct na een eerste positieve salmonella-uitslag te laten slachten, gewijzigd te krijgen.