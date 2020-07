Meer Duitse supermarkten willen af van haantjes doden

De Duitse supermarktketens Lidl en Kaufland volgen het voorbeeld van Aldi om ervoor te zorgen dat voor de eierproductie geen haantjes worden gedood.

Beide supermarktketens willen voor het eind van 2021 vrije-uitloop- en biologische eieren aanbieden zonder kuikendoden. Duitse eierhandelaren en pakstations vragen legpluimveehouders om hun broederij bij nieuwe bestellingen van koppels leghennen te verzoeken om daarvoor geen eendagshaantjes te doden. Ook Nederlandse eierhandelaren en pakstations vragen dat aan hun Duitse leveranciers en soms ook al aan de Nederlandse.

Gebruikelijk is dat haankuikens van legrassen op de dag van uitkomst in de broederij worden vergast. De dode kuikens dienen als voer voor dierentuindieren.

Geslachtsbepaling in ei

Tegen het doden van deze eendagshaantjes komt steeds meer verzet. Supermarktketen Rewe en discounter Penny, van dezelfde eigenaar, verkopen sinds november 2019 Respeggt-eieren. Dit zijn eieren ‘ohne kükentöten’. Voor dit Duits/Nederlandse concept zijn de embryo’s in de broedeieren gesekst en broedeieren met een mannelijk embryo zijn niet verder bebroed.

Aldi zet ook in op de geslachtsbepaling van embryo’s. Lidl vooralsnog op het Bruderhähne-concept: op het opfokken van de haantjes van de legrassen voor het vlees. Het concern staat open voor alternatieven om het doden van eendaghaantjes te voorkomen.

Toename opfokken eendagshaantjes voor vlees

In Duitsland neemt het mesten van eendagshaantjes toe. In de regio’s Emsland, Cloppenburg, Vechta en Brandenburg zijn al vele stallen met haantjes van legrassen, veelal voormalige vleeskuiken- of vleeseendenstallen. De dieren worden 12 tot 15 weken opgefokt. Dan wegen ze ongeveer 1,3 kilo. De mesters krijgen een vergoeding per dier per dag. Het hanenvlees wordt voornamelijk verwerkt in fricassee (meestal een ragout van kleine stukken gestoofd wit vlees en een gebonden witte saus).