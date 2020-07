Extra controle NVWA op doorgeven sterftecijfers

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 oktober handhaven op het correct en volledig aanleveren van de dagelijkse sterfte en de opgetelde dagelijkse sterfte bij de aanvoer van vleeskuikens op de slachterij.

Deze mortaliteitsgegevens moet de vleeskuikenhouder berekenen en vermelden op het VKI-formulier (voedselketeninformatie-formulier) dat met het koppel kuikens naar de slachterij gaat.

Verbetering dierenwelzijn

Vleeskuikenhouders moeten de dagelijkse en totale uitvalcijfers bijhouden en doorgeven volgens EU-regelgeving. In het kader van verbetering van het dierenwelzijn. Op het VKI staan vakjes waarin de mortaliteit en de gecumuleerde mortaliteit kunnen worden vermeld. Dat is niet nieuw. Wel is nieuw dat de pluimveehouder tegelijk met het VKI de slachterij de nodige informatie moet verstrekken waarmee de slachterij kan verifiëren dat de pluimveehouder de juiste berekening heeft gemaakt van de opgetelde dagelijkse sterfte. De pluimveehouder mag zelf weten hoe hij die gegevens berekent en aanlevert; de rekentool van RVO.nl is hierbij een handig hulpmiddel.

Vleeskuikenhouders niet blij

Vleeskuikenhouders zien niet veel nut in het doorgeven van de dagelijkse mortaliteit. Ze zijn niet blij met de extra administratieve handelingen. Nu moeten zij al de sterfte in de eerste week en de totale uitval van een ronde doorgeven aan de slachterij via het VKI-formulier. En ingeval van verhoogde uitval (boven 5% totaal) moet er een verklaring voor die verhoogde uitval door de dierenarts bij.

Met deze informatie over de dagelijkse en de totale mortaliteit, naast de gegevens die pluimveehouders moeten aanleveren over de voetzoolleasies, kan de NVWA nagaan hoe het is gesteld met de diergezondheid en het welzijn van de dieren. Mortaliteitspieken zijn een aanwijzing voor het welzijn in de stal. Ook zijn de gegevens van de dagelijkse mortaliteit van belang om de aangeleverde opgetelde dagelijkse mortaliteit te kunnen narekenen. De NVWA controleert of pluimveehouders zich aan deze aanleverplicht houden en onder de norm blijven.