Europese eierhandel met Britten gedaald

EU-landen hebben in de eerste vier maanden van dit jaar 8.549 ton eieren en eiproducten uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerd en 24.275 ton uitgevoerd.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Zowel de import als de export zijn lager dan in de eerste vier maanden van 2019: de import is 22,7% lager, de export 38,6%. De export dit jaar is ook een stuk lager dan in dezelfde maanden van 2017, terwijl de import dit jaar op hetzelfde niveau ligt als in 2017.

Verenigd Koninkrijk is derde land

Het Verenigd Koninkrijk wordt sinds dit jaar beschouwd als een derde land in de handelsstatistiek van de Europese Commissie. Die statistieken betreffen niet langer de EU-28, maar de EU-27.

Handel omvangrijker

De handel in eieren en eiproducten met het Verenigd Koninkrijk blijkt omvangrijker te zijn dan de handel met de importlanden en exportbestemmingen die tot en met vorig jaar de ranglijsten aanvoerden. Dit jaar is de import uit het Verenigd koninkrijk goed voor 48,7% van de EU-eierimport (in 2019 was dit nog 65,2%). Oekraïne en de VS volgen met 26,1 en 12,9%. Argentinië staat op afstand met 4,2% van de EU-eierimport. De totale EU-eierimport was in de eerste vier maanden met17.540 ton 3,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De export van eieren en eiproducten naar het Verenigd Koninkrijk was goed voor 23,7% van de EU-uitvoer in de eerste vier maanden. In dezelfde periode vorig jaar voor 31,8%. Japan en Zwitserland, altijd leidend in de export naar derde landen, volgen met 21,13 en 14,3%. Israël, Thailand en Taiwan zijn, weliswaar op afstand, ook belangrijke exportbestemmingen.

Totale export

De eierexport naar het Verenigd Koninkrijk was van januari tot en april 38,6% lager dan in dezelfde maanden van vorig jaar. De export (van eiproducten) naar Japan was 10% lager.

De totale EU-eierexport was met 102.592 ton 17,6 lager dan in de eerste vier maanden van 2019.