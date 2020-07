Duitsland: minder legkuikens uitgebroed

In Duitsland zijn de eerste vijf maanden van dit jaar 20,23 miljoen legkuikens uitgebroed.

Dat waren er bijna 10% minder dan in dezelfde maanden van 2019. De aantallen per maand fluctueren; mei was een uitschieter met meer dan 5 miljoen uitkomsten. Dit meldt het marktonderzoeksbureau Marktinfo Eier & Gefügel (MEG) op basis van cijfers van Destatis, het Duitse CBS.

Weinig import

Niet alle geboren kuikens worden opgefokt tot leghen. Er worden ook Duitse eendagskuikens verhandeld. Van januari tot en met april werden slechts 197.000 legkuikens geïmporteerd, terwijl er 2,08 miljoen werden geëxporteerd, iets meer dan de helft van het aantal legkuikens dat vorig jaar in die vier maanden werd uitgevoerd. Rekening houdend met die buitenlandse handel in kuikens, zijn er in de eerste vier maanden van dit jaar in Duitsland 13,3 miljoen legkuikens in opfok gekomen, 9% meer dan vorig jaar in die periode. De potentiële leghennenstapel in Duitsland in september wordt op basis van de broeduitkomsten en de import en export geschat op 45 miljoen, 2,5% minder dan in september 2019. Hierbij is geen rekening gehouden met ruien van zittende koppels.

Duitsland is het belangrijkste afzetgebied van Nederlandse eieren.