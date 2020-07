Duitse minister wil doden eendagshaantjes verbieden

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner wil het doden van mannelijke eendagskuikens van legrassen bij wet verbieden.

Omdat de pluimvee-industrie bestaande alternatieven niet gebruikt om over de hele linie eind 2021 een eind te maken aan het doden van de haankuikens, wil de minister een wet opstellen om deze werkwijze van de eierindustrie te stoppen. Klöckner zei dit dinsdag tegen de Neue Osnabrücker Zeitung.

Alternatieven voor het doden

Als alternatief voor het doden verwees Klöckner naar de geslachtsbepaling in het broedei, een techniek die door haar ministerie wordt ondersteund, en naar de zogenoemde dubbeldoel kip, waarbij de kippen worden gehouden voor de productie van eieren en de hanen worden vetgemest voor het vlees. Tot nu toe worden elk jaar miljoenen mannelijke kuikens van speciaal gefokte legrassen (de broertjes van de legkippen) direct na het uitkomen vergast, omdat hun opfok voor het vlees economisch niet rendabel is. In Duitsland gaat het om zo’n 40 miljoen haankuikens van legrassen, in heel Europa om naar schatting 500 miljoen haankuikens per jaar.

Klöckner en haar Franse collega Didier Guillaume hebben in januari bekendgemaakt eind 2021 in beide landen het doden van eendagshaantjes definitief te willen stoppen.

Industrie is tegen verbod

De voorzitter van de Duitse vereniging voor de pluimvee-industrie, ZDG, Friedrich-Otto Ripke, is tegen een wettelijk verbod. Omdat dan legkippen uit het buitenland zouden worden geïmporteerd waar het doden van eendagshaantjes niet verboden is. Hij ziet meer in een branche-overeenkomst waaraan zijn vereniging en retailers werken. Die met vermelding van alle bestaande alternatieven het doden van eendagshaantjes moet voorkomen.

Ripke verwacht dat met een dergelijke overeenkomst tegen het eind van 2021 de broers van ongeveer 30 miljoen leghennen die in Duitsland zijn uitgekomen, kunnen worden gered. En dat er in 2023 in Duitse stallen alleen nog legkippen zullen zijn waarvoor geen mannelijke dieren gedood hoefden te worden.

Eieren zonder kuikendoden

Eind 2018 startte retailer Rewe in zijn Rewe- en Penny-winkels met de verkoop van zogenoemde Respeggt-eieren. Deze zijn afkomstig van legkippen waarvan tijdens het broedproces het geslacht van het embryo is bepaald en waarbij eieren met een mannelijk embryo niet verder zijn bebroed. In dit proces zijn dus geen mannelijke eendagskuikens gedood. Dit voorjaar maakte Aldi bekend voor het eind van 2022 het ‘Kükentöten’ af te schaffen en dan in heel Duitsland alleen nog eieren te zullen verkopen waarvoor geen kuikens gedood hoeven te worden.

In Nederland is ook aandacht voor het doden van eendagshaantjes. Sinds half maart verkoopt Jumbo als eerste supermarkt Respeggt-eieren. Coöp neemt deze eieren in september op in zijn eierassortiment.