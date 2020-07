Concurrenten Geestland nemen slacht tijdelijk over

Concurrenten van de wegens corona tijdelijk gesloten kalkoenslachter Geestland nemen de verwerking over.

Kalkoenenslachterij Geestland in het Duitse Wildeshausen (Nedersaksen) werd eind vorige week op last van de autoriteiten wegens een corona-uitbraak onder het personeel voor twee weken gesloten. Het bedrijf zegt tegen de Duitse omroep NDR dat het andere slachterijen bereid heeft gevonden de verwerking zolang over te nemen.

Zorgen over te volle stallen

Aanvankelijk bestonden bij de (deels ook Nederlandse) leveranciers van Geestland zorgen over de voortgang van de slachtbedrijvigheid. De stallen dreigden te vol te worden, met alle gevolgen van dien voor het dierenwelzijn. De andere kalkoenenslachters in Nedersaksen willen op aandrang van sectorbelangenorganisatie Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) soelaas bieden.

40.000 kalkoenen per dag

ZDG-voorzitter Friedrich-Otto Ripke stelt echter vast dat niet alle kalkoenen van de Geestland-leveranciers elders kunnen worden geslacht. Daarvoor zijn het volgens hem te veel. Geestland zegt zo’n 40.000 kalkoenen per dag ter verwerken.