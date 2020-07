Bio-kippenhouders lanceren merk-ei BioEggie

Pluimveehouders introduceren BioEggie, een nieuw merk voor biologische eieren en eiproducten.

Het merk is onderdeel van een sectorplan waarmee de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV) de afzet van bio-eieren wil stimuleren en het marktaandeel van biologische eieren wil verhogen van rond 10% dit jaar tot 20% in 2025.

Evenwichtigere verdeling vanopbrengsten in keten

Het sectorplan moet ook resulteren in een eerlijke(r) prijs voor de pluimveehouders en leiden tot een evenwichtiger verdeling van de opbrengsten in de keten (pluimveehouders-pakstations-retail).

De bio-kippenhouders gaan BioEggie BV oprichten, kunnen er lid van worden en er aandelen van kopen. Leden sluiten een royalty-overeenkomst af, wat inhoudt dat ze een klein bedrag per gestempeld BioEggie-ei aan de bv afdragen. De inleg van de aandelen en de afgedragen royalties worden gebruikt om het merk BioEggie te promoten.

Eerste eieren met BioEggies-stempel in 2021

Het sectorplan is begin juli aan de BPV-leden voorgelegd tijdens de algemene ledenvergadering. De komende maanden worden zij er nader over geïnformeerd. Ook worden gesprekken gevoerd met toeleveranciers (opfokorganisaties, voerleveranciers), eierhandelaren/pakstations en retailers. De biologische pluimveehouders streven ernaar met ingang van 2021 de eerste BioEggies-eieren te stempelen.

Onderdeel van het sectorplan is dat de BioEggie-pluimveehouders streven verder te gaan dan de norm voor biologische productie en gaan voldoen aan het EKO-keurmerk.

Voordelen van biologisch ei

Uit marktonderzoek in 2018 in opdracht van BPV blijkt onder meer dat twee derde van de consumenten 0 tot 5 eieren per week eet en dat 5% geen eieren eet. Bijna drie kwart van de consumenten weet niet wat de voordelen van een biologisch ei zijn. BPV wil de consumptie van (biologische) eieren verhogen door het biologische ei te promoten.

Uit het marktonderzoek blijkt ook dat diegenen die bewust voor biologische eieren kiezen dat doen omdat het beter is voor de kip en voor het milieu. 50% van hen wil voor het bio-ei 5 tot 8 cent meer betalen.