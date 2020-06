Wereldeierproductie blijft groeien; China koploper

De wereldwijde eierproductie blijft flink toenemen. Uit cijfers van de statistische afdeling van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is de totale wereldeierproductie gegroeid van 61,7 miljoen ton in 2008 tot 76,7 miljoen ton in 2018. Een stijging van 24% in 10 jaar.

China blijft ruim koploper met een productie van 466 miljard eieren, 34% van de totale eierproductie in de wereld. China is de afgelopen 30 jaar ’s werelds grootste producent van eieren geweest. Uit een in september 2018 uitgebracht onderzoek van de World Poultry Science Association (WPSA) – Egg Production in China in World Poultry Science Journal – bleek dat snelle economische groei, verbeterde toeleveringsketens en gunstige prijzen belangrijke oorzaken waren voor de groei.

Veel variatie in eierconsumptie

China wordt als eierproducent gevolgd door de Europese Unie, de Verenigde Staten en India. Deze vier produceren bijna 60% van alle eieren in de wereld, terwijl de volgende zes grootste producenten nog eens 16% van de markt in handen hebben. Dit betekent dat de top 10 eierproducenten (de landen in de grafiek, aangevuld met Turkije (20 miljard eieren)) goed zijn voor meer dan driekwart van de wereldproductie van eieren.

Volgens de Wageningse pluimvee-econoom Peter van Horne, economisch analist bij de International Egg Commission (IEC), blijven de consumptieniveaus grote verschillen tussen landen vertonen. Volgens Van Horne is de gemiddelde consumptie per persoon, gebaseerd op de wereldbevolking van 7,6 miljard mensen in 2018, 161 eieren per persoon per jaar. IEC-gegevens in dat jaar illustreren het verschil met een hoog eierverbruik in Mexico (368 eieren) en Japan (337 eieren) en een lager verbruik in Zuid-Afrika (130) en India (76 eieren). China zit op 255 eieren per hoofd.

Nederland op EU-gemiddelde

In de eierconsumptie in de EU-landen zit ook veel variatie. Spanje (273 eieren) en Denemarken (248) zitten boven het EU-gemiddelde (210 per hoofd in 2018), Portugal (146) en Polen (145) zitten er onder. Nederland zit ongeveer op het EU-gemiddelde.

Mede-auteur: Tony McDougal