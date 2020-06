WBVR: eerste resultaten met laser in uitloop hoopvol

Het gebruik van laserapparatuur om wilde (water)vogels uit kippenuitlopen te weren lijkt veelbelovend.

Dat concludeert Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), dat hier onderzoek naar doet in opdracht van de pluimveesector.

Het idee is dat door wilde (water)vogels te weren uit de uitloop, het risico op vogelgriepbesmetting verkleind zou kunnen worden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar WBVR noemt de eerste resultaten hoopgevend.

In de uitloop waar het onderzoek gedaan is, zagen de onderzoekers bij gebruik van de lasers ’s nachts geen enkele eend meer. Dit terwijl er zonder laser bijna elke nacht wilde eenden waren in dezelfde uitloop. Ook aanwezigheid van het aantal zangvogels ’s ochtends verminderde sterk bij het gebruik van de laser.

Overdracht via uitwerpselen

Eind dit jaar wordt het onderzoek herhaald, om te onderzoeken of er bij een langere periode van gebruik van de laser gewenning optreedt, waardoor het effect misschien minder zou kunnen worden. Het onderzoek wordt gedaan op een pluimveebedrijf met uitloop dat meerdere (laagpathogene) vogelgriepuitbraken heeft gehad. Uit eerder onderzoek blijkt dat wilde watervogels met name ’s nachts in de uitloop zitten, en het virus kunnen overdragen via uitwerpselen die zij daar achterlaten.

Het onderzoek wordt gedaan in het kader van de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’, een plan dat door pluimveeorganisaties en de overheid is opgesteld om het risico op vogelgriepuitbraken te verkleinen. Pluimveehouders betalen hier (mede) aan bij via de onderzoeksbijdrage.