Meer kans op vogelgriep in november tot maart

Het risico op besmetting met vogelgriep (Aviaire Influenza; AI) van een pluimveebedrijf is vier keer hoger in de periode van november tot en met februari, dan in de zomer.

Dat heeft Wageningen Bioveterinary Research berekend. Deze risicoperiode geldt zowel voor het risico op besmetting met hoog- als laagpathogene vogelgriep. In deze winterperiode zijn er veel trekvogels in het land. De onderzoekers concluderen dat interventies gericht op het voorkomen van vogelgriep dan ook met name in deze periode gedaan zullen moeten worden. In de maand januari is het risico op vogelgriepintroducties op pluimveebedrijven het grootst volgens het onderzoek; in juni het laagst. Ophokplicht in risicoperiodes De onderzoekers constateren dat met dit als gegeven er meer risicogericht surveillance gedaan kan worden, en dat de informatie gebruikt kan worden om dieren gerichter op te hokken in risicoperiodes en te bepalen hoe lang een ophokplicht moet duren. Wageningen concludeerde in eerder onderzoek dat het risico op laagpathogene vogelgriep 6,3 keer hoger ligt bij een pluimveebedrijf met vrije uitloop ten opzichte van een bedrijf waar de kippen binnen blijven.