KemperKip opent winkel in Zelhem

KemperKip, producent van ‘ouderwetse’ kip, heeft op dinsdag 9 juni in Zelhem een eigen winkel geopend.

KemperKip wordt verkocht via de horecagroothandel, bij poeliers, boerderijwinkels en speciaalzaken door heel Nederland, maar juist in de Achterhoek, de regio van directeur/eigenaar Herman Kemper, was het aantal verkooppunten beperkt. Kemper kreeg vaak de vraag waar men ‘zijn’ kip kon kopen. Daarom heeft hij deze week in Zelhem, nabij zijn woonplaats IJzevoorde, in een leegstaand pand een eigen winkel gevestigd. Hier wordt het hele assortiment van kipproducten verkocht.

Productie met vijftien tot twintig boeren

KemperKip produceert samen met zo’n vijftien tot twintig kleinschalige boeren en brengt het diervriendelijke Kemper Landhoenconcept op de markt. De KemperKip-kippen worden geslacht en verwerkt in Uden, en vandaar gedistribueerd.

30 hectare in Wehl

Omdat KemperKip gestaag groeit en niet nog meer kip uit het buitenland wil importeren, wil Kemper zelf kip gaan produceren in eigen stallen. Daartoe heeft hij in Wehl 30 hectare grond gekocht voor 13 stallen van 4.800 kippen, waarvan er steeds in 11 dieren zullen zitten. Mensen in de buurt hebben bezwaarschriften ingediend tegen de vergunning die de gemeente Doetinchem al had verleend.