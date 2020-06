Duitse kalkoenslachterij tijdelijk dicht om corona

De Duitse kalkoenslachterij Geestland gaat de komende twee weken dicht. Alle 1.115 medewerkers van de slachterij moeten de komende twee weken verplicht in quarantaine, nadat bij 45 van hen het coronavirus is vastgesteld.

De PHW Gruppe, die eigenaar is van Geestland, heeft de lokale autoriteiten gevraagd om een ontheffing om op een andere slachtlocatie (niet van henzelf) in Nedersaksen meer kalkoenen te mogen slachten. De groep vreest anders welzijnsproblemen op kalkoenbedrijven. Bij Geestland worden normaal ook Nederlandse kalkoenen geslacht. Alle kalkoenen die in Nederland onder het Beter Leven-keurmerk gehouden worden gaan daar naartoe.

Geen problemen in Nederland verwacht

Marco Schrotenboer, voorzitter van de LTO/NOP-kring kalkoenhouders, verwacht in Nederland echter geen problemen mits de slachterij over 14 dagen weer los kan en mag. Hij is zelf de enige Nederlandse kalkoenhouder die in deze periode van twee weken had moeten leveren, maar omdat de kalkoenen op relatief jonge leeftijd op de planning stonden vormt het geen probleem om ze twee weken langer aan te houden.