Coronavirus in Duitse kalkoenenslachterij

Het coronavirus blijkt toegeslagen te hebben bij medewerkers in de kalkoenenslachterij Geestland in het Nedersaksische Wildeshausen in Duitsland. Van de 50 eerder deze week geteste medewerkers zijn er 23 besmet.

Geestland is onderdeel van de PHW-Gruppe, vooral bekend van het merk Wiesenhof. Bij Geestland worden ook Nederlandse kalkoenen geslacht; alle kalkoenen die in Nederland volgens het Beter Leven-concept gehouden worden gaan naar deze slachterij.

Corona nog steeds groot risico

PHW heeft de autoriteiten verzocht om alle 1.100 productiemedewerkers van Geestland te laten testen. Landbouwminister Barbara Otte-Kinast ziet de uitbraak als een waarschuwing dat het coronavirus nog steeds een groot risico met zich meebrengt, temeer daar bij de medewerkers van Geestland de tests in een eerder stadium negatief waren uitgevallen. Van de bedrijven in de vleessector verwacht zij dat ze allemaal nog een keer kijken in hoeverre hun preventieve maatregelen afdoende zijn en worden nageleefd. Het bedrijf in Wildeshausen draait overigens vooralsnog door.

Tönnies

De situatie in de vleesbedrijven is vrijdag onderwerp van gesprek bij een ontmoeting van Otte-Kinast met bondslandbouwminister Julia Klöckner en de landbouwminister van Noordrijn-Westfalen, Ursula Heinen-Esser. Tevens zullen afgevaardigden uit de vleessector aanwezig zijn. Met name de situatie in Noordrijn-Westfalen is ernstig wegens de massieve corona-uitbraak bij Tönnies.