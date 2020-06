Copa: 20 miljoen kuikens minder aan opzet per week

Volgens landbouworganisatie Copa Cogeca worden er op dit moment in heel Europa wekelijks 20 miljoen kuikens minder opgezet vanwege de coronacrisis (inclusief eend- en kwartelkuikens).

De organisatie zegt dat er dringend hulp nodig is voor de Europese pluimveesector. Volgens Charles Bourns, voorzitter van de werkgroep pluimveevlees en eieren bij Copa Cogeca, kan de sector het zich niet permitteren om jarenlang te moeten wachten voordat de steun hen bereikt via allerlei ‘complexe en bureaucratische kanalen’. Bourns bepleit daarnaast dat de Europese Unie strikter op de invoer van pluimveevlees moet gaan handhaven nu de consumptie hiervan gedaald is vanwege de coronacrisis.

Strikter handhaven

Pluimveevlees dat Europa importeert, vindt normaal met name zijn weg naar horeca en foodservicebedrijven. De Copa Cogeca-bestuurder lijkt het niet meer dan logisch om hier strikter op te gaan handhaven, aangezien er nog altijd honderdduizenden tonnen vlees maandelijks de EU binnenkomen terwijl Europese pluimveevleesbedrijven soms leegstaan en anders niet op volle capaciteit kunnen draaien, en ondertussen de koelingen tot aan de nok toe vol worden gereden.

Consumptie buitenshuis weggevallen

De impact in de pluimveevleessector is groot doordat in veel Europese landen de horeca is gesloten en daarmee de consumptie buitenshuis helemaal is weggevallen. Daarvan verschuift wel iets naar de retail, maar lang niet alles. Volgens Copa Cogeca wordt normaal zo’n 20 tot 40% van het kippenvlees in Europa buitenshuis geconsumeerd, variërend per land. Voor sommige soorten is dat echter bijna 100%, zoals bij eenden, ganzen en kwartels. Ook in Nederland ligt de eendenketen nog steeds volledig stil. De vleeskuikenprijzen staan ondertussen fors onder druk en koelhuizen in heel Europa zijn volgereden.