Brandweer: bliksem oorzaak stalbrand Barneveld

De Geldserse brandweer gaat er vanuit dat blikseminslag de oorzaak is geweest van brand op een pluimveebedrijf in Barneveld dit weekend.

Daar brandden in de nacht van vrijdag op zaterdag 4 van de 5 pluimveestallen op een bedrijf af. Volgens de brandweer zijn de 4 stallen volledig gegaan, en kon alleen het eierlokaal voor de stallen behouden blijven. In dezelfde nacht was er ook een woningbrand in Barneveld, en trok er een heftige onweersbui over de gemeente.

Blikseminslag

Een woordvoerder van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden laat weten dat beide branden naar alle waarschijnlijkheid het gevolg zijn geweest van blikseminslag. De brandweer ziet daarom geen reden om nader onderzoek te doen naar de brand(en).

Nader onderzoek bij branden vanuit de brandweer wordt alleen gedaan als hier aanleiding toe is omdat de situatie vragen oproept of omdat er twijfels zijn, verklaart de woordvoerder. Die laat tevens weten dat ook vanwege de coronamaatregelen de regio iets terughoudender is met onderzoeken. Wel kan het zijn dat de verzekeraar dit nog laat doen.

Volgens de brandweer zaten er in de afgebrande stallen ‘enkele duizenden’ kippen, waarvan een paar honderd de brand overleefd hebben.