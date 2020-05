VCN-notering vleeskuikens dichter op markt

De vleeskuikenslachterijen die de Vernieuwde Contract Notering (VCN) samenstellen hebben besloten om met ingang van deze week hun notering later bekend te maken.

In plaats van op donderdagochtend, komt de vleeskuikennotering die geldt voor de opvolgende week nu op vrijdagmiddag uit.

Door korter op de markt te gaan zitten willen de slachterijen een realistischer prijs neerzetten. De 6 deelnemende slachterijen moesten nu uiterlijk op woensdag om 11.30 uur hun prijs voor de komende week inleveren bij degene die de VCN berekent. In een stabiele markt lukt dat, maar in een tumultueuze markt wordt de voorspelling die tot anderhalve week vooruit geldt lastig gevonden door sommige deelnemers. De grote onrust in de markt door de coronamaatregelen waren de aanleiding om het rekenmoment dichter op de nieuwe week te zetten.

Gemiddelde prijs over 2 weken

De VCN werd in 2017 geïntroduceerd als de opvolger van de Basiscontractprijs. De notering die wekelijks bekend wordt gemaakt is een gemiddelde op basis van aangeleverde weekprijzen van 6 kuikenslachterijen: Esbro, Heijs, Frisia, GPS, Van de Bor en Van Miert. Om de meest drastische schommelingen uit de notering te halen wordt bij de berekening van het gemiddelde uitgegaan van de prijzen van deelnemers over 2 weken.