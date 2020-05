Schouten verdedigt gebruik coccidiostatica

Landbouwminister Carola Schouten verdedigt de toepassing van coccidiosemiddelen in pluimveevoer.

Het gebruik van coccidiostatica in voer voor vleeskuikens werd eerder aan de kaak gesteld door het programma Keuringsdienst van Waarde. In het programma stelde dierenarts Frederieke Schouten dat coccidiostatica een antibioticum kan worden genoemd. Collin Nunan van de organisatie Save our Antibiotics zei dat het middel een antibioticum is.

Antibiotische werking, geen antibiotica

In een brief aan de Tweede Kamer legt de minister uit dat coccidiosemiddelen een antibiotische werking hebben, maar niet worden geschaard onder de categorie antibiotica. In de Europese regelgeving gaat het om middelen die zijn goedgekeurd als veevoeradditief. Gebruik van coccidiostatica leidt niet tot antibioticaresistentie in de gezondheidszorg voor mens of dier, volgens de huidige wetenschappelijke inzichten.

Op dit moment is de regelgeving voor diervoederadditieven onderwerp van Europese evaluatie. De toelating van coccidiostatica maakt deel uit van de evaluatie. Al heel lang bestaat het idee om het middel uit het veervoer te verbannen.

Weinig werkzame alternatieven

Nederland wil dat er alternatieve middelen komen voor coccidiostatica, maar op dit moment zijn er weinig werkzame alternatieven die pluimveehouders kunnen gebruiken om hun dieren te beschermen tegen de darmparasiet Eimeria. Gebruik van het middel is in de moderne pluimveeproductie “van essentieel belang voor de gezondheid en het welzijn van de dieren”, aldus Schouten.

Er wordt op dit moment wel onderzoek gedaan naar andere manieren om pluimvee weerbaar te maken tegen de parasiet. Vaccinatie is een inmiddels werkbaar alternatief, dat echter niet in alle situaties effectief en economisch werkbaar is. Voerfabrikant ForFarmers en Wageningen University & Research (WUR) werken aan systemen om via voermaatregelen en ander management de parasiet beter beheersbaar te maken.