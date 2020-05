Rechter: Chickfriend aansprakelijk voor fipronilschade

De twee oprichters van bloedluisbestrijder Chickfriend wisten dat ze stallen schoonmaakten met het verboden middel fipronil. Ze zijn dan ook aansprakelijk voor de door pluimveebedrijven geleden schade. Dat bepaalde de rechtbank in Arnhem woensdag 20 mei.

Artikel is geüpdatet om 16.10 uur.

Bij de tientallen bedrijven die een civiele zaak startten tegen de onderneming werden de stallen schoongemaakt door ‘de jongens met hun wondermiddel’. De bloedluis verdween, maar hun middel bleek niet alleen te bestaan uit de door hen gemelde etherische oliën. In de eieren van de bedrijven werd kort erna een hoge concentratie van de schadelijke stof fipronil aangetroffen.

Tientallen miljoenen euro’s schade

Het leidde ertoe dat 123 bedrijven geblokkeerd werden en geen eieren mochten leveren totdat de concentratie van het middel was teruggebracht tot een voor consumenten veilige hoeveelheid. De schade voor de sector is in de tientallen miljoenen euro’s geschat. De pluimveebedrijven vonden een direct verband in de schoonmaakacties van Chickfriend, maar de twee eigenaren zagen dat bewijs niet. De rechtbank is het nu eens met de eisers in deze zaak.

Bewijs via Whatsapp

Het staat volgens de rechtbank vast dat Chickfriend sinds 2016 op grote schaal fipronil heeft gebruikt voor de bestrijding van bloedluis. Dat blijkt onder meer uit de grote hoeveelheden van het middel Dega-16 dat ze inkocht in de jaren dat de stallen van ongeveer 250 pluimveebedrijven daarmee werden gereinigd. In 2016 werd 1.080 en een jaar later zelfs 2.880 liter van dit middel ingeslagen via de Belg Patrick R. Hij mengde op hun vraag het middel Fiprocid – waarin fipronil zat – met etherische oliën. Ook werden op hun verzoek etiketten verwijderd.

Daarnaast blijkt uit Whatsapp-berichten tussen de twee dat ze vlak voor een inval bij hun kantoor in juli 2017 poogden bussen Dega-16 weg te sluizen. Een medewerker nam op hun verzoek snel jerrycans mee. Volgens de rechtbank hebben IJ. en Van de B. bewust gepoogd te maskeren dat het bestrijdingsmiddel onderdeel was van Dega-16.

Ik had hiervoor nog nooit van fipronil gehoord

Matthijs IJ., eigenaar van Chickfriend

‘Bestanddelen middel Dega-16 onbekend’

Mathijs IJ. En Martin van de B., de eigenaren van bloedluisbestrijder Chickfriend, verklaarden in deze procedure bij de rechtbank in Arnhem nooit geweten te hebben van de gevaren van hun middel. Ze spoten het middel Dega-16 in de stallen, maar wat daarvan de bestanddelen waren, wisten ze niet. Ze vertrouwden hun Belgische leverancier Patrick R. Wat er precies zat in het middel Dega-16 dat de twee in de stallen spoten, wisten ze niet. “Ik had hiervoor nog nooit van fipronil gehoord”, zei Mathijs IJ. op de zitting.

De Chickfriend-eigenaren vonden dat niet zij maar de Nederlandse overheid aansprakelijk is voor de schade bij de pluimveebedrijven. De NVWA blokkeerde de bedrijven nadat er te hoge concentraties fipronil in de eieren zat. En dat was weer een gevolg van het handelen van Chickfriend, aldus de rechtbank.

Hoogte te vergoeden schade volgt

De hoogte van de te vergoeden schade wordt in een aparte procedure bepaald. Tegen IJ. en B. loopt nog een strafrechtelijke procedure. Patrick R. staat in België terecht.