Directeur eendenslachterij: ‘Brand vrachtwagens werk van dierenactivisten’

De brand van donderdagnacht bij eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo is het werk van dierenactivisten. Dat zegt slachterijdirecteur Gertjan Tomassen.

Bij de brand zijn vijf vrachtwagens met kunststof kratten voor het vervoer van slachteenden in vlammen opgegaan. Tomassen schat de schade op een miljoen euro. Hij gaat na of zijn verzekering deze schade dekt.

Bij een brand bij eendenslachterij Tomassen Duck-To gingen donderdagnacht vijf vrachtwagens in vlammen op. - Foto: Omroep Gelderland

‘Brandbom’ niet afgegaan

De slachterijdirecteur heeft op camerabeelden gezien dat iemand met twee jerrycans benzine het terrein van de slachterij op loopt. Met een jerrycan werden de vrachtwagens besproeid, de andere werd neergezet in een hok van de weegbrug, dat altijd open is. Deze ‘brandbom’ is niet afgegaan. Het bedrijfspand heeft geen schade opgelopen.

De brand brak kort na 03:00 uur uit. Binnen een half uur werd de brand opgeschaald naar ‘grote brand’. De brandweer rukte uit met vier tankautospuiten en kreeg assistentie van omliggende korpsen. Om 07:00 uur kon het nablussen beginnen.

Auto met Belgisch kenteken

Tomassen zegt dat op het terrein van de slachterij autosleutels zijn gevonden die passen op een auto met Belgisch kenteken die in de buurt van de slachterij stond. De politie, die onderzoek doet naar de oorzaak van de brand en rekening houdt met brandstichting, bevestigt dit, maar kan er verder nog geen mededelingen over doen. Mogelijk dat het technisch onderzoek in de loop van de dag nieuws oplevert.

Vaker doelwit van demonstraties

De eendenslachterij is al vaker doelwit van demonstraties geweest en is ook wel eerder bedreigd, aldus directeur Tomassen. Bij andere pluimveeslachterijen zijn in het verleden brandstichtingen geweest. Zo zijn in Nunspeet, Putten, Breukelen en Ermelo vrachtwagens van kippenslachterijen in brand gestoken. Sommige van die branden zijn opgeëist door dierenactivisten.

Geen gevolgen voor de bedrijfsvoering

De vrachtwagenbrand bij Duck-To heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering, want de slachterij ligt sinds enkele weken stil, nadat door de coronacrisis de vraag naar eendenvlees volledig is stilgevallen. Tomassen hoopt in september weer te kunnen slachten.