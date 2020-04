Pluimveeservicebedrijven spelen in op coronaregels

De pluimveeservicebedrijven passen de wijze waarop ze hun werkzaamheden uitvoeren aan.

Dit in verband met de coronamaatregelen. Vooral om te kunnen voldoen aan de voorwaarde om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit is erg lastig bij het enten en laden van pluimvee, waarbij vaak dieren aan elkaar worden doorgegeven. Om de anderhalve meter afstand na te leven tijdens het transport van de medewerkers naar de pluimveebedrijven mogen in 9-persoonsbusjes nu maar 3 personen, waardoor het aantal busjes en chauffeurs verdrievoudigd moet worden.

Extra kosten worden doorberekend aan pluimveehouder

“In de praktijk is dat bij lange na niet haalbaar. Daarom worden nu ook touringcars ingezet om medewerkers naar de pluimveebedrijven brengen”, weet Jan Brok, coördinator van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB). In zo’n touringcar met 50 zitplaatsen mogen 8 personen worden vervoerd, rekening houdend met de anderhalve meter afstand. De extra transportkosten worden één op één door de pluimveeservicebedrijven doorberekend aan de opdrachtgever, schrijft de NVPSB in een persbericht.

Schone werkplek

De vervoersmiddelen moet met grote regelmaat worden gereinigd en gedesinfecteerd en medewerkers moeten hun handen desinfecteren voor ze in stappen.

De NVPSB doet ook een beroep op de pluimveehouders. “De werkplek van de medewerkers is niet alleen de verantwoordelijkheid van het pluimveeservicebedrijf, maar ook van de pluimveehouder waar de mensen aan het werk zijn.”

Het advies van de NVPSB aan pluimveehouders is om in omkleedruimtes en kantines anderhalve meter afstand aan te houden, door een beperkt aantal personen tegelijk in die ruimten te laten. Dit kan door in shifts te werken en schafttijden te spreiden. Ook wordt gevraagd om de ruimten vaker schoon te maken, met name contactplekken, zoals deurklinken, kranen en toiletten. En tot slot worden pluimveehouders gevraagd om zoveel mogelijk de medewerkers van het vangbedrijf drinken aan te bieden in plastic of kartonnen bekers in plaats van in glazen of mokken. Of drinken aanbieden in blikjes in plaats van in grote flessen. Tot slot de oproep om papieren handdoeken te gebruiken in plaats van stoffen handdoeken.

Er is er al een tekort aan voldoende vangers

Tekort aan personeel

De NVPSB roept pluimveehouders op vroegtijdig met het pluimveeservicebedrijf contact op te nemen, de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken. Door te zorgen voor een zo veilig mogelijke werkplek proberen de pluimveeservicebedrijven hun personeelsbestand op peil te houden. “Links en rechts zijn er bedrijven met ziekte onder het personeel. Er is er al een tekort aan voldoende vangers. Vangbedrijven missen nu medewerkers die door gezondheidsproblemen en risico’s niet meer komen.”

Ook zijn er medewerkers vertrokken naar hun vaderland en die komen niet meteen terug. “Veel grenzen en het luchtruim zijn gesloten waardoor nieuwe aanwas van medewerkers stilstaat.”

Door toename in de vraag naar pluimveevlees en vervroegd slachten van moederdieren, nemen de werkaanvragen toe, waardoor personeelstekort verder toeneemt, aldus de NVPSB. Brok: “In België wordt verwacht dat volgende week al een deel van de dieren niet kan worden geladen.”