Pluimveesector: faillissementen dreigen zonder steun

Belangenorganisaties in de pluimveesector zijn teleurgesteld en boos dat zij niet in aanmerking komen voor het steunpakket dat landbouwminister Carola Schouten vorige week bekendmaakte.

Koepelorganisatie Avined heeft Schouten in een brief gezegd de noodklok te luiden omdat de situatie nijpend is en wil snel in gesprek. Met name in de eendenhouderij dreigen anders faillissementen, zeggen ze. Die keten is voorlopig volledig stilgezet, omdat de totale afzet is weggevallen. Eendenvlees gaat normaal naar horecabedrijven in met name Noordwest-Europa, die nu gesloten zijn.

Aandacht voor broedeisector

Daarnaast vraagt Avined aandacht voor de broedeisector, waar afgelopen weken forse schade is geleden omdat eendagskuikens die al in de broedkast lagen, ineens niet meer naar bestemming konden omdat vluchten werden gecanceld.

Onaangenaam verrast

De betrokken organisaties waren de afgelopen weken in overleg met het ministerie over de schades en zijn onaangenaam verrast door het vorige week gepresenteerde steunmaatregelenpakket, waar alleen fritesaardappeltelers, siertelers en specifieke sectoren in de voedingstuinbouw aanspraak op kunnen maken. Avined zegt de dag daarna een afwijzing te hebben gekregen van hun verzoeken om steun die bij het ministerie lagen.

We begrijpen niet waarom kippen iets anders zijn dan fritesaardappelen

Ben Dellaert, secretaris van Avined

Geen seizoenspiek

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de steun is een seizoenspiek. Daar is in deze sectoren geen sprake van. “Wij vragen ons af waarom dat een criterium is,” zegt Ben Dellaert, secretaris van Avined. “We begrijpen niet waarom kippen iets anders zijn dan fritesaardappelen. Wat ons betreft zijn de problemen ook in onze sectoren te groot om langer te wachten.”

Wellicht andere regelingen

Minister Schouten hield vorige week in een interview met Boerderij de deur open dat er wellicht andere regelingen volgen. Ze zei ook naar andere sectoren te kijken, maar daar nu niet op vooruit te willen lopen. “Als je al weken in intensief overleg bent, is die toezegging ons te vaag,” zegt Anton Butijn, voorzitter van brancheorganisatie COBK (Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens). “In alle communicatie vanuit de overheid is vanaf het begin gezegd dat er geen gezonde bedrijven mogen omvallen.”

Als je in onze sector kijkt, dan gaat het om driehonderd gezinnen die nu in de kou blijven staan

Gertjan Tomassen, algemeen directeur van eendenintegratie Tomassen Duck-To

Vizier op Tweede Kamer

De pluimveeorganisaties richten hun vizier nu naast de minister ook op de Tweede Kamer. “Ik ben bang dat we met de veehouderij nu achter het net vissen,” zegt Gertjan Tomassen, algemeen directeur van eendenintegratie Tomassen Duck-To. “Als je in onze sector kijkt, dan gaat het om driehonderd gezinnen die nu in de kou blijven staan.” Tomassen becijfert dat de eendenketen voor de komende acht weken met een bedrag tussen de € 4 en € 5 miljoen geholpen zou zijn. Het COBK raamt de schade in hun sector op ruim € 1,1 miljoen, die volgens Butijn neerkomt bij zes à zeven bedrijven.

‘We blijven in gesprek’

Een woordvoerder van het ministerie van LNV laat weten dat wordt gewerkt aan reactie op de brief van Avined en verwijst verder naar de uitspraken van minister Schouten in het interview met Boerderij. “We blijven in gesprek met de sector over zorg- en knelpunten, maar we kunnen geen garantie geven over een nieuwe regeling,” aldus de woordvoerder.