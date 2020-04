Ophokplicht pluimvee vanaf woensdag opgeheven

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt met ingang van woensdag 29 april opgeheven.

Dat maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag bekend.

Het ministerie stelde de ophokplicht op 12 februari in na een uitbraak met het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus in midden-Duitsland, een stuk dichterbij de Nederlandse grens dan eerdere uitbraken in de weken ervoor. Volgens landbouwminister Carola Schouten is de dreiging van toen nu minder. De Deskundigengroep Dierziekten, die de overheid adviseert, schat het risico op een uitbraak in Nederland door insleep via wilde vogels nu als laag in.

Minder wilde watervogels

Minister Schouten laat in een toelichting weten dat de voorjaarstrek in volle gang is, en een groot deel van de watervogels die in Nederland overwinteren inmiddels is vertrokken. Hierdoor zijn er minder wilde watervogels in Nederland dan in januari en februari. Daarnaast is er weinig risico meer dat vogels vanwege vorst in het oosten van Europa alsnog deze kant op trekken.

De minister wijst er verder op dat de weersomstandigheden in deze tijd van het jaar minder gunstig zijn voor overleving van het vogelgriepvirus. Dat gedijt het best bij koud en vochtig weer.