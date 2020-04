Nieuwe vogelgriepuitbraak in Duitsland

In Duitsland zijn opnieuw twee gevallen van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld.

In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, in het midden van Duitsland, is opnieuw hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een kalkoenbedrijf. Daarnaast is ook bij een wilde eend in deelstaat Saksen het hoogpathogene H5N8-virus vastgesteld. Dat meldt pluimveeorganisatie Avined.

Een week geleden was de eerste uitbraak met het virus bij commercieel pluimvee in Duitsland. Het H5N8-virus waart al sinds de jaarwisseling in Oost- en Centraal-Europa rond. Uitbraken bij commercieel pluimvee waren tot vorige week nog meer geconcentreerd richting het oosten.

Ophokplicht in Nederland

In Nederland geldt nog altijd een ophokplicht. Die is vorige week verlengd tot en met in ieder geval 22 april. In Duitsland zijn de veterinaire taken gedecentraliseerd. Daar heeft landkreis Emsland, grenzend aan Drenthe en Groningen, vorige week een ophokplicht ingesteld.

Avined waarschuwt voor vuile kratten

Avined waarschuwt pluimveehouders voor vuile kratten afkomstig uit Duitsland, voor het laden van kippen. De organisatie heeft van een Nederlandse pluimveehouder foto’s gekregen van een Duitse transportwagen die bij hem zou komen laden, en zeer smerige kratten bij zich had. Volgens Avined heeft de boer de auto geweigerd en eerst naar een Reinigings- en Ontsmettingsplaats gestuurd. De koepelorganisatie waarschuwt boeren hier goed op te letten.