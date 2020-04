Meer aanbod ‘kuikenruimingsvrije’ eieren bij Rewe

De Duitse supermarkt Rewe gaat het aanbod aan eieren uit ketens waarin de mannelijke kuikens in de broederij niet worden gedood uitbreiden.

Alle 5.500 winkels van de retailer (Rewe en discounter Penny) krijgen deze ‘kuikenruimingsvrije’ eieren op de plank. De kippen waarvan de eieren afkomstig zijn stammen van Respeggt in Barneveld. Dit Nederlands-Duitse bedrijf past bepaling van het geslacht in de eieren al geruime tijd toe.

Rewe claimt voortrekkersrol

De Rewe Group nam in 2018 de eerste stap met de bedoelde eieren. Vooralsnog blijft het ook bij de uitbreiding gaan om uitloopeieren. Het bedrijf claimt met het initiatief wereldwijd een voortrekkersrol. Het einddoel van de uitbreiding moet tegen het eind van het jaar zijn bereikt.

Niets zien in geslachtsbepaling

De bioketenbeheerders Bioland en Demeter zien niets in de geslachtsbepaling van het kuiken in het ei. Zij houden eraan vast dat mannelijke kuikens voor vleesdoeleinden kunnen worden gebruikt. In dat kader draait het zogenoemde ‘broederhanenproject’. Ook eieren uit ketens die daaraan deelnemen, biedt de Rewe Group echter aan.