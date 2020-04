Hoogpathogene vogelgriep in Verenigde Staten

Op een kalkoenbedrijf in de Amerikaanse staat South Carolina is hoogpathogene vogelgriep van het type H7N3 vastgesteld.

Het is de eerste uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Amerika sinds 2017. In 2014/2015 had de VS te maken met een enorme uitbraak van vogelgriep, die ook in Europa lange tijd de eiermarkt beïnvloedde.

Gemuteerd vanuit laagpathogene variant

Volgens het Amerikaanse landbouwministerie USDA is het virus waarschijnlijk gemuteerd vanuit een laagpathogene variant. In dezelfde regio is eerder laagpathogene H7N3 vastgesteld bij pluimvee. Volgens de melding van Amerika bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE is er een ‘epidemilogische link’ tussen het bedrijf waar de hoogpathogene variant is vastgesteld, en een andere locatie in South Caroline waar recent laagpathogene H7N3 werd geconstateerd.

De besmetting op het kalkoenbedrijf – waarvan de ruim 34.000 dieren geruimd zijn – kwam aan het licht doordat de dieren klinische verschijnselen vertoonden.

Lees verder onder de foto

2015-05-17 00:00:00 EAGLE GROVE, IA - MAY 17: No trespassing signs are posted on the edge of a field at a farm operated by Daybreak Foods which has been designated "bio security area" on May 17, 2015 near Eagle Grove, Iowa. Daybreak Foods is one of several large-scale commercial poultry facilities is Iowa reported to have been hit with a highly pathogenic strain of avian influenza which has forced poultry producers to kill off millions of birds in an attempt to stifle the spread of the illness. A road leading up to the front of the farm has been closed to outside traffic with a checkpoint established. Scott Olson/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

H7N3-virus half maart voor het eerst vastgesteld

Het laagpathogene H7N3-virus werd in Amerika half maart voor het eerst vastgesteld, op een drietal kalkoenbedrijven in North Carolina. In totaal zijn bij de OIE inmiddels in een maand tijd twaalf uitbraken gemeld met het virus in North Carolina, allen op kalkoenbedrijven. De twaalf koppels met in totaal 310.269 kalkoenen zijn geruimd. Hieronder waren ook twee vermeerderingskoppels.

Vogelgriep in Hongarije

Ook in Europa is de rust op vogelgriep-gebied niet wedergekeerd. Hongarije meldde afgelopen week 28 nieuwe uitbraken met het hoogpathogene H5N8-virus bij de OIE. Dat waart al sinds de jaarwisseling rond in Oost- en Centraal-Europa en was de aanleiding om in Nederland de ophokplicht in te stellen, die nog steeds geldt.