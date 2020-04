Hogere voerwinst vermeerderingsbedrijven

Bedrijven met vleeskuikenouderdieren behaalden in 2019 een hogere voerwinst dan in 2018.

Bedrijven met vleeskuikenouderdieren behaalden in 2019 een gemiddelde voerwinst op jaarbasis van € 14,51 per opgehokt moederdier. In 2018 was dat € 12,86. Dit blijkt uit de referentiecijfers van Abab Accountants en Adviseurs.

Grote vraag naar broedeieren

Volgens de Abab-referentiecijfers was de gemiddelde prijs per broedei vorig jaar 19,22 cent. Dit is 1,2 cent meer dan in 2018. Die hogere prijs is vooral te danken aan de grote vraag naar broedeieren en de exportgroei.De directe kosten over 2019 waren ongeveer gelijk aan die in 2018.

Nederlandse broedeieren blijven in trek

Ondanks dat er concurrerende exportlanden zijn bijgekomen – met name Oost-Europese landen – die goedkopere broedeieren kunnen leveren, blijven de Nederlandse broedeieren erg in trek vanwege de goede kwaliteit en hoge bevruchting.

De vrije broedeiprijs kwam in maart 2020 boven de € 0,25 uit. Hieruit concludeert Abab dat de vraag naar broedeieren op het moment nog steeds erg groot is.