Ziekmakend vermogen E.coli sneller vast te stellen

Dankzij de biotypering van Escherichia coli (E-coli) in kippenembryo’s kan het ziekmakend vermogen van deze bacteriestammen sneller en goedkoper worden vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), zo meldt AVINED.

De E-coli-bacterie kan het E-coli peritonitis syndroom (EPS) veroorzaken. Deze aandoening zorgt jaarlijks naar schatting voor € 3,7 miljoen schade in de Nederlandse pluimveesector. EPS is de belangrijkste doodsoorzaak bij leggende hennen. De aandoening komt voor bij ongeveer 7 % van de legkoppels en bij circa 35 % van de vleesvermeerderingskoppels. De ontwikkeling van een betrouwbare biotypering is volgens AVINED daarom van groot belang.

Biotypering kostbaar

Biotypering van E-coli-stammen in producerende hennen is bewerkelijk en kostbaar, aangezien er dierstudies voor nodig zijn. Daarom is onderzocht of kippenembryo’s geschikt zijn om het ziekmakend vermogen van E-coli stammen vast te stellen. Uit het GD-onderzoek bleek dat E-coli-stammen van dieren met EPS hogere embryosterfte veroorzaakten. Bij E-coli-stammen uit de cloaca van gezonde dieren gebeurde dit niet of nauwelijks.

Laboratoriumtest

In een vervolgonderzoek gaat GD dit jaar op zoek naar zogenoemde moleculaire (DNA-) markers voor het ziekmakend vermogen van E-coli-stammen. Met deze markers kan in de toekomst een PCR-laboratoriumtest ontwikkeld worden. Daarmee kan de biotypering van E-coli bacteriën en het ziekmakend vermogen nog sneller en goedkoper worden vastgesteld. De biotypering in embryo’s kost minimaal een week tijd. Een laboratoriumtest heeft meestal een doorlooptijd van 2-3 dagen en is minder bewerkelijk.

Het GD-onderzoek wordt gefinancierd door de pluimveesector, via de onderzoeksbijdrage.