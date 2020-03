Vogelgriep H5N8 vlak bij Groningse grens

In het Noord-Duitse Dornum is hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 vastgesteld op een kalkoenbedrijf met 10.000 ouderdieren. Het gebied Dornun ligt op zo’n 50 kilometer afstand van de grens met Groningen. De besmetting is bevestigd door het Friedrich Loeffler Instituut.

De dieren, kalkoenenouderdieren worden zaterdag geruimd. Rondom het bedrijf is een 3-kilometerzone ingesteld waarbinnen twee andere pluimveebedrijven liggen. Deze bedrijven worden getest op vogelgriep. Ophokplicht is nog steeds van kracht Avined roept iedereen op alert te zijn. “Houd de biosecurity op uw bedrijf goed in de gaten en wees zeer zorgvuldig met contacten in het gebied in Duitsland en de landen waar eerder HPAI H5N8 is aangetroffen. Wees scherp op de hygiënemaatregelen, waaronder het zorgvuldig reinigen en ontsmetten van terugkerende transportwagens. Ook is de ophokplicht nog steeds van kracht”, adviseert Avined. Nederlands pluimvee zit al sinds 12 februari preventief opgehokt, vanwege de dreiging van vogelgriep.