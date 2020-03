Vlekziekte kan na vaccinatie voor uitval zorgen

Vlekziekte kan aan het einde van de ronde voor uitval zorgen, zelfs als er is gevaccineerd. Dat blijkt uit praktijkonderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), zo meldt AVINED.

Vlekziekte komt jaarlijks bij zo’n vijf tot tien Nederlandse pluimveebedrijven aan het licht, met name bij leghennenbedrijven met uitloop. De afgelopen jaren blijkt het met name te gaan om serotype 1b, 2 en 5. De symptomen kunnen volgens GD variëren van een gering verhoogde uitval die erg lang kan aanhouden, tot hoge acute sterfte die kan oplopen tot 25%. In besmette koppels komt meer kannibalisme en pikkerij voor, waardoor de sterfte sterker kan oplopen.

Bacterie kan aan einde van ronde nog in stal zijn

Vaccinatie is een belangrijke preventieve maatregel tegen vlekziekte. Uit GD-praktijkonderzoek blijkt echter dat de vlekziektebacterie aan het einde van de ronde nog steeds in de stal aanwezig kan zijn en voor uitval kan zorgen. Het onderzoek is uitgevoerd op zes bedrijven met uitloop die eerder zijn getroffen door vlekziekte en waarvan de vaccinatiehistorie bekend is. Door aan het einde van de ronde gestorven dieren bacteriologisch te onderzoeken, werd op een van de zes bedrijven uitval gediagnostiseerd als gevolg van vlekziekte. Op dit bedrijf ging het om de eerste ronde na een vlekziekte-uitbraak.

Niet aangetroffen bij spontaan gestorven dieren

Op de overige vijf bedrijven werd de bacterie niet aangetroffen bij spontaan gestorven dieren. Volgens de GD wil dat niet zeggen dat de bacterie niet meer aanwezig is op deze bedrijven, zelfs niet als er op kweek niks wordt gevonden.

PCR-test

Een zogenoemde PCR-test biedt mogelijk uitkomst om de vlekziektebacterie aan te tonen in aanwezigheid van andere bacteriën. Vervolgonderzoek van de GD moet dit jaar uitwijzen of vlekziekte via een PCR-test aangetoond kan worden. Dit onderzoek wordt net als het afgeronde praktijkonderzoek gefinancierd door de pluimveesector, via de onderzoeksbijdrage.