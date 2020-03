Schouten verlengt ophokplicht pluimvee

De preventieve ophokplicht voor pluimvee wordt met vier weken verlengd. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten uit voorzorg besloten na een recente besmetting met vogelgriep in Noord-Duitsland.

De ophokplicht ging op 11 februari in, vanwege verhoogde kans op de insleep van hoogpathogene vogelgriep H5N8 na een besmetting in het Duitse Bretzfeld. De pluimveesector pleitte daarvoor ook al voor een ophokplicht voor pluimvee, nadat in Midden- en Oost-Europa meerdere besmettingen met het virus waren.

Kans op insleep van vogelgriep was toen kleiner

Het deskundingenoverleg dierziekten beoordeelde op 6 maart dat de kans op insleep van vogelgriep toen kleiner was dan bij de instelling van de ophokplicht. Op dat moment waren er geen uitbraken in de buurt van Nederland. Ook zijn er geen besmette wilde vogels gevonden bij de wildevogelmonitoring. Daar komt bij dat de wilde watervogels nu weer wegtrekken uit Nederland, terug naar de broedgebieden. Dat verlaagt het risico op insleep van vogelgriep ook.

Nieuwe besmettingen vogelgriep in Duitsland

In Duitsland zijn echter recent twee nieuwe besmettingen met H5N8 vastgesteld. Op 13 maart gebeurde dat bij een hobbybedrijf in de buurt van Leipzig en op 21 maart bij een kalkoenenbedrijf in het noorden van Duitsland, dicht bij de grens met Groningen.

Polen

Ook in Polen werd woensdag op een kalkoenbedrijf met 94.000 dieren in Lubuskie een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld. Het is de 31e besmetting dit jaar in Polen. Vorig jaar waren er drie besmettingen in het land.

Tien weken preventief opgehokt

Over vier weken zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Dan zitten de kippen tien weken preventief opgehokt. Bij een ophokplicht mogen eieren van uitloopbedrijven tot maximaal zestien weken ophokplicht als uitloopei verkocht worden. Daarna verliezen ze hun status en moeten ze als (goedkoper) scharrelei verkocht worden.